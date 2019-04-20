Жителям Краснокамска пообещали сдать новый детский сад к 1 августа

СЕГОДНЯ 18:31 2019-04-20T18:36:13+03:00

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Жители микрорайона Звездный в Краснокамске очень ждут нового садика. В строящемся микрорайоне непростая ситуация с «трудоустройством» дошкольников.

Новый современный садик на 240 мест начали строить в 2017 году. Причем, что особенно порадовало краснокамцев, в нем пообещали предусмотреть две ясельные группы.

Но потом стройка замедлилась. И жители микрорайона написали губернатору тревожное сообщение об этом на его страницу в Instagram.

Во время своего визита в Краснокамск губернатор заехал и на площадку, где строится садик. Перед его появлением застройщики попытались сделать вид, что работа идет полным ходом, но губернатор в это не поверил.

- Я прекрасно знаю, что рабочие здесь появились перед нашим приездом, - заявил он. - До этого рабочих не было – люди мне пишут.

Он поручил главе городского округа Игоря Быкаризу еженедельно докладывать о ходе строительства и направлять фотоотчет. По словам губернатора, на объекте сформировался кассовый разрыв, который нужно закрыть в ближайшее время.

- Важно ускорить темпы строительства, — обратился он к зампреду краевого правительства – министру строительства и архитектуры Михаилу Сюткину.

Генеральный директор ООО «Строительное управление-157» Артур Гулян пообещал, что объект сдадут в срок – до 1 августа этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU