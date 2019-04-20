В Перми на пожаре сгорел человек, еще шестеро эвакуированы
Сегодня ранним утром тьму над Соликамским трактом осветило зарево. Завыли сирены пожарных машин. Горели деревянное строение на улице Соликамская, 144. Когда через час удалось справиться с пламенем, от постройки мало что осталось. Кроме пожарных рядом с пепелищем стояли шестеро человек – они проживали в соседнем доме, и их эвакуировали, опасаясь, что пламя перекинется на их дом.
- Слава богу, нас разбудили соседи, а то бы мы сгорели заживо, - сообщают в соцсетях слова погорельцев.
На пепелище, которое осталось на месте сгоревшего сарая огнеборцы нашли сильно обгоревшее тело человека.
- Его личность еще предстоит установить, пока даже непонятно, кто это был, мужчина или женщина, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Пожар начался около 4 часов утра, ликвидировать его удалось в 5.20.
- Причины пожара устанавливаются, проводится проверка, отчего погиб человек, должны установить судмедэксперты, - объяснили в противопожарном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU