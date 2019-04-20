В Перми на пожаре сгорел человек, еще шестеро эвакуированы

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-20T16:28:37+03:00

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Сегодня ранним утром тьму над Соликамским трактом осветило зарево. Завыли сирены пожарных машин. Горели деревянное строение на улице Соликамская, 144. Когда через час удалось справиться с пламенем, от постройки мало что осталось. Кроме пожарных рядом с пепелищем стояли шестеро человек – они проживали в соседнем доме, и их эвакуировали, опасаясь, что пламя перекинется на их дом.

- Слава богу, нас разбудили соседи, а то бы мы сгорели заживо, - сообщают в соцсетях слова погорельцев.

На пепелище, которое осталось на месте сгоревшего сарая огнеборцы нашли сильно обгоревшее тело человека.

- Его личность еще предстоит установить, пока даже непонятно, кто это был, мужчина или женщина, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Пожар начался около 4 часов утра, ликвидировать его удалось в 5.20.

- Причины пожара устанавливаются, проводится проверка, отчего погиб человек, должны установить судмедэксперты, - объяснили в противопожарном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU