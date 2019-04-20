«Надоели пермские заборные лабиринты!» В Перми ТСЖ оштрафовали за ограду вокруг дома
Жители одной из пермских многоэтажек пожаловались, что жильцы соседнего дома установили вокруг него забор, а вход загородили шлагбаумом, что мешает их проходу и проезду к собственному жилью. Несмотря на то, что решении об ограждении общедомовой территории принималось на общем собрании жильцов, административная комиссия муниципалитета оштрафовала ТСЖ на 15 тысяч рублей и предписала убрать ограду и шлагбаум.
Собственники жилья обратились в суд, полагая, что действовали законно. Ведь – все так делают. Действительно, количество заборов вокруг многоэтажек растет как лавина и пермские дворы в спальных микрорайонах превращаются в настоязий «заборные лабиринты».
Однако в Дезержинском суде рассудили, что чиновники законно потребовали снести забор, поскольку его установка не была ни с кем согласована, да и вообще такие заборы ставить не положено.
- Правилами благоустройства и содержания территории предусмотрено, что в городе Перми запрещается устанавливать ограждения земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в нарушение требований пожарной безопасности по обеспечению проезда к объектам, расположенным на земельном участке или прилегающих территориях, в местах, обеспечивающих проход пешеходов и проезд транспорта к территории общего пользования или к объектам, расположенным на прилегающих территориях, в том числе на основании сервитута, - объяснили в Дзержинском суде.
ИСТОЧНИК KP.RU