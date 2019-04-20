2019-04-20T15:08:15+03:00
Общество

«Надоели пермские заборные лабиринты!» В Перми ТСЖ оштрафовали за ограду вокруг дома

Не помогло даже решение общего собрания собственников жилья
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Суд отклонил жалобу жильцов.Суд отклонил жалобу жильцов.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Жители одной из пермских многоэтажек пожаловались, что жильцы соседнего дома установили вокруг него забор, а вход загородили шлагбаумом, что мешает их проходу и проезду к собственному жилью. Несмотря на то, что решении об ограждении общедомовой территории принималось на общем собрании жильцов, административная комиссия муниципалитета оштрафовала ТСЖ на 15 тысяч рублей и предписала убрать ограду и шлагбаум.

Собственники жилья обратились в суд, полагая, что действовали законно. Ведь – все так делают. Действительно, количество заборов вокруг многоэтажек растет как лавина и пермские дворы в спальных микрорайонах превращаются в настоязий «заборные лабиринты».

Однако в Дезержинском суде рассудили, что чиновники законно потребовали снести забор, поскольку его установка не была ни с кем согласована, да и вообще такие заборы ставить не положено.

- Правилами благоустройства и содержания территории предусмотрено, что в городе Перми запрещается устанавливать ограждения земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в нарушение требований пожарной безопасности по обеспечению проезда к объектам, расположенным на земельном участке или прилегающих территориях, в местах, обеспечивающих проход пешеходов и проезд транспорта к территории общего пользования или к объектам, расположенным на прилегающих территориях, в том числе на основании сервитута, - объяснили в Дзержинском суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На финал Всероссийской Студвесны в Пермь съедутся 2800 участников из 80 регионов
«Почему вы ездите с запашком?» В субботу и воскресенье в Перми и ее окрестностях пройдут «пьяные рейды»
«По ночам движение будут закрывать». Чусовской мост встанет на ремонт до конца июня
В выходные в Перми потеплеет
УФАС: мэрия Перми незаконно отказала предпринимателю в строительстве медицинского центра
С мая пермяки смогут жаловаться властям на поликлиники и врачей в режиме онлайн
Полицейские из Прикамья спасли на пожаре 89-летнюю пенсионерку
Филиал «ПМУ» подвёл производственные итоги за 1 квартал 2019 года
Судебные приставы арестовали торговый центр «Титан» в Мотовилихинском районе
Энергетики «ПСК» проверят теплосети Перми с помощью красителя
«Отец оставил его в подъезде и уехал». В Прикамье полицейский спас брошенного ребенка
«Нужна защита». Пермяк уже долгое время преследует бывшую жену с ребенком
Жителя Перми осудили за попытку похитить из банкомата 3 миллиона рублей