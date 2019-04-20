2019-04-20T06:19:53+03:00
Общество

На финал Всероссийской Студвесны в Пермь съедутся 2800 участников из 80 регионов

Их будут встречать 370 пермских волонтеров
Андрей МАТЛИН
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Пермских волонтеров научат, как встречать гостей. Фото: краевое правительство.Пермских волонтеров научат, как встречать гостей. Фото: краевое правительство.
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В середине мая в Перми ожидается событие российского масштаба. Столица Прикамья выбрана местом проведения финала XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Он будет проходить с 14 по 18 мая.

Встречать, сопровождать и оказывать поддержку участникам студвесны, которые соберутся со всей России, будут 370 пермских волонтеров – их отобрали из 1300 претендентов, подавших заявки в оргкомитет.

В воскресенье тренинг для них проведут специалисты, которые готовили волонтеров для Чемпионата мира по футболу и всемирной Универсиады.

- На финал Студвесны в Пермь съедутся более 2 800 участников из 80 регионов страны, - сообщили в оргкомитете. – Особенностью фестиваля в этом году станет то, что все ключевые события будут транслироваться в режиме онлайн на «студвесеннем» портале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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