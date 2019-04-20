2019-04-20T06:09:56+03:00
Общество

«Почему вы ездите с запашком?» В субботу и воскресенье в Перми и ее окрестностях пройдут «пьяные рейды»

Госавтоинспекторы будут ловить нетрезвых водителей
Андрей МАТЛИН
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Госавтоинспекторы открывают «дачный сезон».Госавтоинспекторы открывают «дачный сезон».Фото: Юлия Лоза
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В эти выходные многие поедут на дачи, и автоинспекторы решили устроить «пьяные рейды».

- С 19 по 21 апреля в Пермском крае сотрудники ГИБДД проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный водитель», - сообщили в дорожной полиции Прикамья. - Основной целью рейда является профилактика правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.

Также прикамские автоинспекторы напоминают, что в связи с тем, что наступило потепление и дороги в Прикамье освободились от снега, на них стало появляться больше

двухколесного транспорта – велосипедистов и мотоциклистов.

Так, в период с 15 по 18 апреля 2019 года госавтоинспекцией Пермского края зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта, в которых пострадали 4 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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