УФАС: мэрия Перми незаконно отказала предпринимателю в строительстве медицинского центра

СЕГОДНЯ 14:16 2019-04-19T14:23:52+03:00

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УФАС выявило нарушения законодательства в действиях департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми.

- Предприниматель, являясь собственником земельного участка по улице Екатерининской, 109, обратился к чиновникам с целью получения разрешения на строительство объекта «Медицинский учебно-методический центр реабилитации и курортологии», на что получил от ведомства немотивированный отказ, - рассказали в УФАС.

Комиссия провела проверку и установила, что бизнесмен предоставлял в департамент заключение экспертизы. В ней сказано, что медицинский центр является административно-хозяйственным зданием, которое можно построить без дополнительных согласований, поскольку относится к основным видам разрешенного использования земельного участка.

- В действиях департамента установлены нарушения Градостроительного кодекса Российской Федерации, - добавили в УФАС. - Мы направили в адрес ДГА предписание, согласно которому департамент должен до 19 апреля повторно рассмотреть заявку предпринимателя.

ИСТОЧНИК KP.RU