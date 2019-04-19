УФАС: мэрия Перми незаконно отказала предпринимателю в строительстве медицинского центра
УФАС выявило нарушения законодательства в действиях департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми.
- Предприниматель, являясь собственником земельного участка по улице Екатерининской, 109, обратился к чиновникам с целью получения разрешения на строительство объекта «Медицинский учебно-методический центр реабилитации и курортологии», на что получил от ведомства немотивированный отказ, - рассказали в УФАС.
Комиссия провела проверку и установила, что бизнесмен предоставлял в департамент заключение экспертизы. В ней сказано, что медицинский центр является административно-хозяйственным зданием, которое можно построить без дополнительных согласований, поскольку относится к основным видам разрешенного использования земельного участка.
- В действиях департамента установлены нарушения Градостроительного кодекса Российской Федерации, - добавили в УФАС. - Мы направили в адрес ДГА предписание, согласно которому департамент должен до 19 апреля повторно рассмотреть заявку предпринимателя.
ИСТОЧНИК KP.RU