2019-04-19T13:57:52+03:00
Общество

С мая пермяки смогут жаловаться властям на поликлиники и врачей в режиме онлайн

Услуга появится на сайте «Управляем вместе»
Татьяна ХЭЙВОРТ
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--Фото: архив "КП"
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Онлайн-возможность для жалоб населения анонсировал губернатор Прикамья во время отчета депутатам Заксобрания о работе правительства за год. Он сказал, что услуга заработает в конце мая на сайте “Управляем вместе”.

Пермяки смогут писать жалобы на работу врачей и поликлиник в специальной рубрике сайта. Главврачи медучреждений будут обязаны оперативно реагировать на жалобы пациентов.

В прямом эфире радио "КП"-Пермь" слушатели обсуждали, сможет ли это новшество изменить ситуацию с медицинской помощью в Прикамье.

Ранее мы рассказывали о том, что губернатор Пермского края Максим Решетников выступил с ежегодным отчетом. Он рассказал также о том, как Прикамье будет развиваться в ближайшие 6 лет. Губернатор отметил, что для реализации нацпроектов идет ускорение всех процедур: бюджетного планирования, финансирования, закупок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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