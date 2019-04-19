2019-04-19T13:05:34+03:00
Общество

Полицейские из Прикамья спасли на пожаре 89-летнюю пенсионерку

Возгорание произошло в надворных постройках
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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Фото пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краюФото пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю
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Проезжая по улице Челюскинцев накануне вечером сотрудники взвода ДПС отдела МВД РФ «Суксунский» Ярослав Власов и Николай Шаров увидели сильное задымление одного из домов. О ЧП офицеры немедленно сообщили в дежурную часть и поспешили на помощь жителям этого дома.

Тем временем события уже приобрели трагический характер: полицейские увидели, что из окна горящего дома выпрыгнул 51-летний местный житель. Выяснилось, что его 89-летняя мать все еще находится в полыхающем жилище. Инспекторы, рискуя жизнями и здоровьем, эвакуировали пожилую женщину через окно.

Прибывшие на место ЧП пожарные расчеты потушили огонь. По предварительной информации, возгорание произошло в надворных постройках, затем огонь перекинулся на жилой дом.

Ранее мы рассказывали о том, что в пожаре в Пермском крае погибли два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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