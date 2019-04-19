2019-04-19T12:51:18+03:00
Общество

Филиал «ПМУ» подвёл производственные итоги за 1 квартал 2019 года

Выпуск карбамида за январь-март 2019 года составил 170,6 тысяч тонн
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Фото предоставлено пресс-службойФото предоставлено пресс-службой
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В филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми подвели производственные итоги за три месяца работы в 2019 году. Общий объём выпущенной за этот период товарной продукции составил 225,9 тысячи тонн, что соответствует уровню производства за первые три месяца 2018 года.

Выпуск карбамида за январь-март 2019 года составил 170,6 тысяч тонн, что на 1% выше уровня производства за первый квартал 2018 года. Аммиака было произведено 155,4 тысячи тонн (в том числе товарного – 55,3 тысячи тонн), что на 1% ниже производства за аналогичный период прошлого года.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- В первом квартале 2019 года предприятие показало стабильно высокие результаты работы. В настоящий момент идёт подготовка к двухнедельному остановочному ремонту, который запланирован на август.

ИСТОЧНИК KP.RU

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