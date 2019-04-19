2019-04-19T10:34:01+03:00
Общество

Судебные приставы арестовали торговый центр «Титан» в Мотовилихинском районе

Его могут продать за долги
Татьяна ХЭЙВОРТ
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Фото пресс-службы УФССП по Пермскому краюФото пресс-службы УФССП по Пермскому краю
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Судебные приставы наложили арест на ТЦ «Титан».

- Здание центра может быть продано за кредитные долги, - сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю. - В случае непогашения долга арестованная недвижимость будет передана на торги. Судом установлена начальная продажная стоимость заложенного здания в размере 31,5 млн рублей, земельного участка — 350 тысяч рублей.

Торговый центр «Титан» расположен по адресу ул. Аркадия Гайдара, 16А. Общая площадь 4-этажного административного здания - 1 134 кв.м.

Ранее мы рассказывали о том, что должник-таксист приехал к приставу и лишился машины. Машина передана банку на ответственное хранение. Но таксист может еще вернуть свой Chevrolet, однако для этого ему необходимо полностью рассчитаться с банковским долгом как можно быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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