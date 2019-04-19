Энергетики «ПСК» проверят теплосети Перми с помощью красителя

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-19T09:48:17+03:00

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Специалисты Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» приступили к проверке тепловых сетей с помощью специального красителя ярко-зеленого цвета Уранин А (флуоресцеин). Он позволит выявить возможные дефекты трубопроводов и систем ГВС жилых домов, а также определить места незаконных врезок.

Применяемый краситель безопасен для людей и рекомендован к использованию санитарными правилами. Его добавляют в систему теплоснабжения на ТЭЦ, строго в соответствии с требованиями.

«Зеленая вода» может попасть в поле зрения горожан с 19 по 26 апреля. Информация о проверке теплосетей направлена в надзорные органы Перми, о сроках проведения уведомлены организации, обслуживающие жилой фонд – УК и ТСЖ – для своевременного информирования жителей.

В случае, если Вы заметили воду ярко-зеленого цвета на улице или в кране с горячей водой, следует сообщить об этом в свою управляющую компанию или ТСЖ, а также диспетчерскую «ПСК» по телефону 281-72-99.

ИСТОЧНИК KP.RU