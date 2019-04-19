2019-04-19T09:16:43+03:00
Происшествия

«Отец бросил его в подъезде и уехал». В Прикамье полицейский спас ребенка

Мужчина сделал это в отместку жене
Лилия Абибулаева
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фото с сайта ГУ МВД по Пермскому краюфото с сайта ГУ МВД по Пермскому краю
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В Пермском крае участковый уполномоченный помог 7-летнему мальчику, которого отец оставил на улице. ЧП произошло 6 апреля в селе Вознесенское.

Полицейский возвращался домой с работы, когда увидел 7-летнего ребенка одного у магазина. Мальчик рассказал, что в село Вознесенское он приехал с отцом. Мужчина купил сыну продукты, завел его в подъезд пятиэтажки и уехал. Участковый забрал ребенка в отделение и начал поиски нерадивых родителей.

Оказалось, что отец мальчика напился и решил оставить ребенка в отместку жене. Не застав дома супругу, он решил, что она с кем-то выпивает, и решил ей отомстить: привез сына в село Вознесенское и уехал пить.

Через некоторое время мужчина опомнился, вернулся за сыном, но в это время мальчик уже находился в отделе внутренних дел. Жена о случившемся происшествии узнала лишь утром, когда нетрезвая вернулась домой.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Ребенка передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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