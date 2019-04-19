«Нужна защита». Пермяк уже долгое время преследует бывшую жену с ребенком

СЕГОДНЯ 07:39 2019-04-19T09:10:08+03:00

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Пермская организация «Территория» семьи объявила сбор средств на тревожную кнопку.

- Некоторое время назад к нам обратилась женщина с маленьким ребенком, которой не давал проходу бывший муж, - рассказали в организации. - Собственно, он и стал бывшим, потому что, со слов потерпевшей, бил ее, унижал, запугивал и тратил семейный доход на наркотики.

После того, как пара развелась, бывший супруг стал преследовать семью, караулил их у дома, у работы женщины, у детского сада. Испуганной пермячке пришлось уйти с работы.

- Женщина не могла отвести ребенка в садик, не могла сходить за продуктами, не могла даже съездить в суд, - добавили в «Территории семьи». - Нашим сотрудницам при сопровождении семьи тоже приходится думать о безопасности – пока нет решения суда, подтверждающего угрозу, исходящую от мужчины, полиция не может вмешиваться в ситуацию.

Сотрудники организации боятся, что мужчина может прийти и к ним. В день через «Территорию семьи» проходит от 30 до 100 человек.

- Работать, как раньше, крайне затруднительно, зная, что никто в центре не застрахован от действий неадекватного человека, - рассказывают в организации. - Поэтому мы хотим собрать 11 тысяч рублей на тревожную кнопку.

Узнать о том, как помочь «Территории семьи», можно тут.

ИСТОЧНИК KP.RU