Жителя Перми осудили за попытку похитить из банкомата 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 06:56 2019-04-19T06:59:52+03:00

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Обдумывая, как бы разбогатеть, не прилагая лишних усилий, житель Перми решил, что нет ничего проще. В сети Интернет он стал заходить на сайты, в которых описывалось, как устроены банковские терминалы и как они защищаются от взлома. Там же он нашел описание инструментов, при помощи которых якобы можно взломать банкомат. Потом будущий банковский грабитель сел за их изготовление.

Когда все было готово, он выбрал подходящий банкомат и ночью пошел на дело.

- В конце прошлого года он пытался похитить более 3 миллионов рублей из банкомата, принадлежащего крупному российскому банку, - сообщили в краевой прокуратуре. -

Перед этим он с помощью сети Интернет изучил устройство банкомата, приобрел необходимые материалы и комплектующие и изготовил инструменты для его взлома.

В ночь на 27 декабря он подъехал на место преступления, но похитить деньги так и не смог. Опасаясь быть обнаруженным, скрылся. Однако полицейским удалось установить личность правонарушителя и задержать его.

Незадачливого грабителя банкоматов судили в Индустриальном районном суде Перми за покушение на кражу в особо крупном размере. Его приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU