В соцсетях сообщили о пожаре в пермском парке Горького

СЕГОДНЯ 17:49 2019-04-18T17:54:50+03:00

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В паблике "Подслушано Пермь" опубликовали видео, на котором видно, как в парке имени Горького горит ресторан. Из окон заведения вырывается сильное пламя. Вокруг горящего здания стоят очевидцы, пожарные изо всех сил пытаются потушить огонь.

- На территории парка тлела обшивка неэксплуатируемого здания, - сообщили в МЧС. - Погибших и пострадавших нет.

Ранее мы рассказывали о том, что 30 марта в Гремячинске произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по улице Попова. В подъезде уже было сильное задымление. По лестничному маршу были эвакуированы 7 жильцов. В квартире была обнаружена без признаков жизни 64-летняя женщина. По предварительным данным, хозяйка получила отравление продуктами горения. Предварительная причина – неосторожность при курении погибшей.На следующий день пожар случился в Чусовском районе в одноэтажном жилом доме. При ЧП погиб 65-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU