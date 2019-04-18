«Хочет вернуться домой». В Прикамье волонтеры ищут родных 46-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 17:11 2019-04-18T17:11:30+03:00

По словам Сергея, начальник на его работе отобрал все документы

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Волонтеры «Поискового отряда «Регион59» Пермь» разыскивают родных 46-летнего Сергея Левинова.

- Живет в Уфе, ранее проживал в Перми, - говорится в ориентировке. - Рассказал, что в Уфу попал по вербовке на работу. Документы остались у «начальника». Сергей очень напуган, никому не доверяет. Хочет вернуться домой.

Приметы - рост 180 сантиметров, плотного телосложения, рыжеватые волосы, зелено-карие глаза.

Если вы знаете Сергея, звоните по телефону 8-929-23-33-112.

ИСТОЧНИК KP.RU