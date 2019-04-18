«Хочет вернуться домой». В Прикамье волонтеры ищут родных 46-летнего мужчины
По словам Сергея, начальник на его работе отобрал все документы
Фото из группы Поисковый отряд "Регион59" Пермь "ВКонтакте"
Изменить размер текста:
Волонтеры «Поискового отряда «Регион59» Пермь» разыскивают родных 46-летнего Сергея Левинова.
- Живет в Уфе, ранее проживал в Перми, - говорится в ориентировке. - Рассказал, что в Уфу попал по вербовке на работу. Документы остались у «начальника». Сергей очень напуган, никому не доверяет. Хочет вернуться домой.
Приметы - рост 180 сантиметров, плотного телосложения, рыжеватые волосы, зелено-карие глаза.
Если вы знаете Сергея, звоните по телефону 8-929-23-33-112.
ИСТОЧНИК KP.RU