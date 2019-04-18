В Перми на 8 тысяч оштрафовали виновного в отравлении школьников

СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-18T13:43:02+03:00

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В среду, 17 апреля, суд Индустриального района оштрафовал виновного в отравлении учащихся школы № 107. Напомним, 137 детей почувствовали себя плохо, у 25 диагностировали кишечную инфекцию, 4 - положили в больницу.

По решению суда, индивидуальный предприниматель за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах обязана заплатить штраф в размере 8 тысяч рублей.

- Суд учел, что на момент рассмотрения дела индивидуальный предприниматель прекратила деятельность по организации питания в школе №107, то есть устранила допущенные ею нарушения санитарно-эпидемиологических требований, - сообщили в пресс-службе суда Индустриального района.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье из-за пожара в школе искусств эвакуировали 25 детей Возгорание в детской школе искусств произошло 16 апреля в 17:20. Загорелось подсобное помещение на втором этаже, внутри кабинета бухгалтерии. Из здания эвакуировали 25 детей и 11 сотрудников

ИСТОЧНИК KP.RU