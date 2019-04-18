В Перми построят новый спортивный комплекс

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-18T11:59:07+03:00

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В Ленинском районе появится спортивный комплекс с бассейном. Новый спортивный объект построят на улице Профессора Дедюкина. Физкультурно-оздоровительный комплекс будет принадлежать Пермскому национально исследовательскому политехническому университету.

- Площадь современного трехэтажного здания с подвальным техническим этажом составит 1 850 кв. метров. Объект будет доступен для маломобильных групп населения, - сообщают в городской администрации.

Напомним, ранее мы писали о том, что Перми перекроют часть Комсомольского проспекта. Главную артерию города перекроют в следующие выходные, с 00:00 20 апреля до 05:00 22 апреля. Движение будет закрыто по четной стороне «Компроса» в районе здания «Пермэнерго» для прокладки канализации в рамках реконструкции улицы Революции.Автомобилисты смогут объехать перекрытый участок по улицам Куйбышева, Сибирской и Краснова.

ИСТОЧНИК KP.RU