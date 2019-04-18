Пермяки обсудили, стоит ли собирать деньги на восстановление Нотр-Дама, пострадавшего от пожара

СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-18T11:51:20+03:00

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Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в понедельник, 15 апреля. Пока французы подводят итоги трагедии, россияне, в том числе и пермяки, обсуждают предложение директора департамента музеев Министерства культуры РФ Владислава Кононова собрать деньги на восстановление собора.

Некоторые жители Перми считают, что и в родном городе есть объекты, требующие экстренной помощи. Пермский общественник Олег Хвацкий, к примеру, уверен, что на восстановление объекта мирового культурного наследия всегда найдутся спонсоры-олигархи, а помощь пермяков необходима в первую очередь пермским объектам культуры.

- Вот оттаяло сейчас и обнаружилось, что наши памятники, посвященные Победе, в плачевном состоянии. Стелла на Гайве заржавела, вазон перед ДК Чехова нуждается в покраске, на Молодежке памятнику Героям гражданской войны тоже нужен косметический ремонт.

Депутат Заксобрания Пермского края, токарь с 50-летним стажем Валерий Трапезников, предлагает краевому министру культуры Вячеславу Торчинскому призвать пермяков к сбору денег на восстановление пермских ценностей.

- Я считаю, что и наш краевой министр культуры должен выступит по телевизору и предложить пермякам собрать деньги на восстановление колокольни Петропавловского собора, первого каменного здания Перми. Думаю, 70 процентов пермяков откликнутся. А потом обратиться к промышленным компаниям, чтобы тоже пожертвовали. Появятся деньги, мы восстановим колокольню и будет табличка: «Колокольня восстановлена на средства собранные жителями Перми»

Другие пермяки тоже активно присоединились к обсуждению темы сбора денег в утренней программе «Главное вовремя» на радио «КП» - Пермь».

ИСТОЧНИК KP.RU