В Перми пройдет международных хоккейный турнир среди молодежных команд

СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-18T09:49:00+03:00

На арене «Молота» встретятся команды Швеции, Финляндии, Чехии и России

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Пермь примет традиционный молодежный турнир четырех наций. На арене «Молота» встретятся команды Швеции, Финляндии, Чехии и России. В команды входят спортсмены до 20 лет.

- Турнир 4-х наций – традиционное соревнование, в котором принимают участие молодежные сборные сильнейших хоккейных стран Европы, - сообщатся на сайте российской федерации хоккея.- Каждая из команд поочередно принимает этапы данного турнира.

Соревнования пройдут при поддержке Губернатора Пермского края.

Пермяки смогут поддержать национальную команду и посмотреть на сборные других стран 23, 24 и 25 августа 2019 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что 14 истребителей МиГ из Пермского края примут участие в летно-тактических учениях под Астраханью. Они найдут и уничтожат условные воздушные цели. В манёврах 100 человек летного и инженерно-технического состава.

ИСТОЧНИК KP.RU