В Перми пройдет международных хоккейный турнир среди молодежных команд
Пермь примет традиционный молодежный турнир четырех наций. На арене «Молота» встретятся команды Швеции, Финляндии, Чехии и России. В команды входят спортсмены до 20 лет.
- Турнир 4-х наций – традиционное соревнование, в котором принимают участие молодежные сборные сильнейших хоккейных стран Европы, - сообщатся на сайте российской федерации хоккея.- Каждая из команд поочередно принимает этапы данного турнира.
Соревнования пройдут при поддержке Губернатора Пермского края.
Пермяки смогут поддержать национальную команду и посмотреть на сборные других стран 23, 24 и 25 августа 2019 года.
Напомним, ранее мы писали о том, что 14 истребителей МиГ из Пермского края примут участие в летно-тактических учениях под Астраханью. Они найдут и уничтожат условные воздушные цели. В манёврах 100 человек летного и инженерно-технического состава.
ИСТОЧНИК KP.RU