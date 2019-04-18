В Прикамье иномарка сбила 16-летнего парня

СЕГОДНЯ 09:28 2019-04-18T09:28:56+03:00

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В среду, 17 апреля, в Соликамске произошло ДТП с участием подростка. 42-летний водитель автомобиля «Джилли», двигаясь по улице Гражданская, сбил мальчика. который переходил дорогу по пешеходному переходу.

- В результате ДТП школьник получил травмы головы и тела и был отправлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дела.

Напомним, ранее мы писали о том в Пермском крае парень угнал грузовик отца и попал в ДТП, которое произошло в Лысьвенском районе Пермского края. 22-летний угонщик воспользовался отъездом отца и, не имея права управления транспортным средством, проник в гараж и угнал грузовик.Молодой человек не справился с управлением, въехал в сугроб и застрял. Машину парень оставил в сугробе, а сам скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU