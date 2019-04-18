«Самый пушистый праздник». В Перми состоится «Котофест»

СЕГОДНЯ 07:01 2019-04-18T07:01:04+03:00

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28 апреля в ТЦ «Разгуляй» в Перми состоится «Котофест». С 12 до 19 часов вы сможете попробовать сладости из благотворительного кафе, купить сувениры от приюта «Матроскин» и вещицы ручной работы, а также поучаствовать в мастер-классах.

- На фестивале будет работать выставка котиков и собачек из приютов, на которой вы сможете выбрать себе друга! - говорят организаторы. - Все животные здоровы, стерилизованы. Отдаются только взрослым ответственным людям, понимающим, что любое животное – это полноценный член семьи, требующий заботы и внимания. Пожалуйста, если вы планируете выбрать друга на «Котофесте», не забудьте прихватить с собой переноску и паспорт для заключения договора о передаче животного!

Организаторы отмечают, что на праздник можно будет принести подарки для приютов - например, хорошие корма, лежанки и переноски для кошек, игрушки, поводки для собак.

ИСТОЧНИК KP.RU