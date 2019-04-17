"Хотела убить родителей". В Прикамье 17-летняя девушка подожгла дом

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-17T17:00:30+03:00

Все, что осталось от дома. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

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Дикий случай произошел в Горнозаводске в январе этого года. 17-летняя жительница этого города решила отомстить своим родителям за причиненную неприятность - она подожгла их дом, чтобы убить обоих. Дом загорелся, но спавшие в нем люди, к счастью, смогли выбраться наружу. При этом жилище практически полностью сгорело.

Юную поджигательницу будут теперь судить за покушение на убийство.

- В ночь на 28 января чтобы убить своих родителей 17-летняя местная жительница поджог дом, в котором они в это время спали, - сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю. - Свой замысле довести до конца она не смогла по независящим от нее обстоятельствам - родители сумели спастись. Кроме того, обвиняемая уничтожила дом с находившимися в нем имуществом. Стоимость ущерба составила более 900 тысяч рублей.

Как сообщили в следственном управлении, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU