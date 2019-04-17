Безопасность жителей Прикамья в майские праздники обеспечат свыше 3 тысяч силовиков

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-17T17:00:07+03:00

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Сегодня, 17 апреля, на заседании Правительства Пермского края обсудили обеспечение мер безопасности во время проведения массовых мероприятий, приуроченных к праздникам 1 и 9 мая.

Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что традиционно майские праздники собирают большое количество жителей и гостей города. Любители активного отдыха отправляются на природу, сплавляются по рекам. «В праздничных мероприятиях в День весны и труда как ожидается, примут участие 185 тысяч человек. А мероприятия ко Дню Победы посетят более 345 тысяч человек. Поэтому необходимо обсудить вопросы готовности соответствующих служб безопасности», — подчеркнул губернатор.

По словам заместителя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю Акифа Гусейнова, с 30 апреля по 10 мая сотрудники правоохранительных органов будут переведены на усиленный режим несения службы. Безопасность граждан 1 и 9 мая в общей сложности будут обеспечивать более 3 тысяч правоохранителей.

Министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов доложил, что подготовка к майским праздникам ведется во всех муниципальных образованиях. По его словам, муниципальным властям рекомендовано проработать вопросы обеспечения безопасности во время массовых мероприятий. Результаты работы обсудят на заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Пермского края 26 апреля.

Особое внимание на заседании Правительства уделили мерам предосторожности в период паводков, который, по прогнозам Минтербеза, придётся как раз на период с 1 по 5 мая. По словам Ришата Ибрагимова, по состоянию на 17 апреля угроза подтопления населенных пунктов отсутствует, однако на особом контроле противопаводковой рабочей группы находятся Кудымкар, Красновишерск, Гайнский и Косинский районы края.

Глава министерства территориальной безопасности отметил, что в рамках подготовки к половодью в муниципалитетах постоянно проводятся противопаводковые проверки. На заседании Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Пермского края 11 апреля также были заслушаны доклады глав муниципалитетов, находящимся в зоне риска подтопления и наиболее подверженных природным пожарам. Все силы и средства к прохождению половодья и ликвидации ЧС готовы в полном объёме.

Жителям, собирающихся в период майских праздников отправиться на сплавы по рекам, министр территориального безопасности рекомендовал соблюдать правила безопасности. В частности, о планируемом путешествии за 10 дней необходимо оповестить службы ГУ МЧС России по Пермскому краю с помощью специального онлайн-сервиса либо по телефону Пермской краевой службы спасения — (342) 267-82-59. Это позволит контролировать спасателям безопасность туристов.

В ходе заседания Правительства обсудили и меры предосторожности в период активности клещей. В первую очередь губернатор Максим Решетников обратил внимание на участившиеся жалобы об отсутствии в поликлиниках вакцины от энцефалита. Министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова сообщила, что вакцина в крае есть в необходимом объёме, ситуация находится под контролем. В социальных сетях Минздрава постоянно актуализируется информация о наличии вакцины в медучреждениях.

В период майских праздников прикамцам, собирающимся провести выходные на природе и дачных участках, рекомендовали соблюдать правила безопасности, которые можно найти на сайте Минздрава, там же в ближайшее время будут опубликованы адреса и время работы пунктов помощи при укусе клеща.

На заседании Правительства был озвучен график работы медучреждений в майские праздники. По данным краевого Минздрава, стационары будут работать без изменений. Поликлиники 1, 2 и 9 мая работать не будут, но будет доступна неотложная и экстренная стоматологическая помощь. 3, 4, 10 и11 мая в поликлиниках будут работать дежурные врачи. Всю подробную информацию с 29 апреля можно найти на сайте краевого Минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU