2019-04-17T14:38:17+03:00
Происшествия

В Перми продолжаются поиски пенсионерки с болезнью Альцгеймера

Волонтеры объявили срочный сбор на поиски
Лилия Абибулаева
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Гиназия Абдуллина ушла из квартиры сына на улице Куйбышева 15 апреля и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Известно, что женщина страдает болезнью Альцгеймера. Родственники обратились в полицию и к волонтерам.

Поисковики объявили срочный сбор на поиски женщины.

- Сбор на поиски Гиназии Абдуллиной состоится 17 апреля в 19:00 по адресу улица Камчатская, 26, - сообщили координаторы поисков. - При себе иметь воду или чай, перекус, фонарик, теплую одежду, удобную обувь, свистки, телефоны.

Пропавшая пенсионерка была одета в черное пальто,черные сапоги до колена, темно-серое платье, на голове бордовый платок с люрексом, в кармане пальто табличка с номером телефона и адресом сына и внучки. Приметы: рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, волосы темные с сединой.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении 84-летней Гиназии Абдуллиной, просьба сообщить по телефонам: 8 (922) 30-288-30 и 8 (902) 630-80-82 (Ксения)

ИСТОЧНИК KP.RU

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