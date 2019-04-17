2019-04-17T13:48:43+03:00
Общество

В Перми скончался 104-летний ветеран Великой Отечественной войны

Ветеран дошел до Берлина и оставил автограф на стене Рейхстага
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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13 апреля 2019 года ушел из жизни Николай Хорев ветеран Великой Отечественной войны. В июне ему исполнилось бы 105 лет. Из Вологодской области Николай Николаевич сначала переехал в Ленинград, а потом на Урал - в Губахе у ветерана были родственники.

В 1941 году Николай работал преподавателем физики и математики в Кизеловском горном техникуме.

- После начала войны Николай Хорев стал проситься на фронт, но призвали его только в 1942 году, - отмечают в администрации Орджоникидзевского района Перми. - На территории Молотовской области как раз формировалась 170-я стрелковая дивизия. После окончания минометной школы в Кылосово новоиспеченный сержант попал на Северо-Западный фронт. Первый бой он принял 7 мая под Старой Руссой.

Николай Хорев имеет множественные медали и ордена: «За освобождение Варшавы», «За освобождение Белоруссии», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», медаль Жукова, два Ордена Красной Звезды и Орден Отечественной войны II степени.

После окончания войны Николай Николаевич Хорев остался служить в Германии. Участвовал в работах по изучению германской баллистической ракеты «Фау-2» и создании на ее основе советского аналога под началом конструктора Сергея Королева. В 1958 году был уволен в запас и вернулся в Пермь и снова стал преподавать в средней школе рабочей молодежи №15.

Николай Николаевич Хорев вел активный образ жизни: занимался спортом, гулял по лесу зимой и летом. Также принимал активное участие в деятельности районной ветеранской организации, в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, постоянно встречался с учащимися и молодежью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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