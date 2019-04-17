2019-04-17T12:49:59+03:00
Общество

14 истребителей МиГ из Пермского края примут участие в летно-тактических учениях под Астраханью

Они найдут и уничтожат условные воздушные цели
Андрей МАТЛИН
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Фото: ЦВОФото: ЦВО
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16 самолетов оперативно-тактической авиации Центрального военного округа совершили беспосадочный перелет в Астраханскую область для участия в летно-тактических учениях.

- В этих учениях примут участие 14 истребителей МиГ-31БМ из Пермского края, из авиаполка «Сокол», и два истребителя-бомбардировщика Су-34 из Челябинской области., сообщили в штабе военного округа. - Экипажи выполнят несколько задач. Они преодолеют средства ПВО условного противника с использованием многофункциональных комплексов радиоэлектронной борьбы, установленных на самолетах Су-34. Затем отразят групповой ракетный авиационный удар. Потом проведут самостоятельный поиск, захватят и уничтожат ракетами класса «воздух-воздух» воздушные цели.

В манёврах, которые продлятся до 20 апреля, задействовано около 100 человек летного и инженерно-технического состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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