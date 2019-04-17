2019-04-17T13:56:04+03:00
Недвижимость

Пермские антимонопольщики выявили сговор на 1, 1 миллиард на торгах по вывозу мусора

Сговор был обнаружен на 5 из 11 лотов
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Пермское УФАС выявило картельный сговор между компаниями-перевозчиками на торгах по вывозу мусора. Сговор был обнаружен на 5 из 11 лотов, общая цена, которых составила более 1 миллиарда рублей, а снижение по ним могло быть от 0 до 1 процента или вовсе отсутствовать.

Руководитель пермского УФАС Александр Плаксин подчеркнул, что от действий перевозчиков, в первую очередь, пострадали жители города, который получили завышенную стоимость за вывоз мусора.

Управление антимонопольной службы возбудило три дела в отношении участников торгов на вывоз ТБО по статье 11 закона «О защите конкуренции». Признаки сговоров были обнаружены между тремя компаниями:

ООО «Эколог-Групп» и ООО «ОЛДИ-УРАЛ» — 155 млн рублей

• ООО «Босфор» и ООО «Сана-М» — 186 млн рублей.

• ООО «ВМ-Транс», ИП Манакина, ООО «ВМ-Сервис» — 789 млн рублей

- На торгах перевозчики вели себя нелогично: отзывали заявки за несколько часов до начала аукциона, отправляли заявки с одного IP-адреса, - руководитель УФАС Александр Плаксин. - Также между участниками были обнаружены перекрестные связи, общие сотрудники.

Перевозчиков привлекут к административной и, возможно, к уголовной ответственности. Им грозят штрафы от 1/10 до ½ цены контракта, возможный запрет на участие в торгах.

В "Теплоэнерго" прокомментировали заявление антимонопольной службы.

- Как организатор торгов ПКГУП «Теплоэнерго» полностью поддерживает желание УФАС проверить законность действий участников торгов. Во-первых, полученная на торгах экономия – это возможность дополнительных вложений в инфраструктуру отрасли, - отметили в ПКГУП «Теплоэнерго». - Во-вторых, в рамках действующей реформы рынок вывоза отходов только формируется, поэтому региональный оператор тоже хочет понять, что происходит на рынке, и сформировать лоты и аукционную документацию на долгосрочные контракты в том числе и с учетом мнения антимонопольной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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