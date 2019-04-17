Фонд МОНОГОРОДА.РФ готов тиражировать опыт Пермского края по объединению территорий

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-17T11:59:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 16 апреля, состоялась встреча губернатора Максима Решетникова и заместителя Председателя ВЭБ.РФ, генерального директора МОНОГОРОДА.РФ Ирины Макиевой. На встрече стороны обсудили поддержку моногородов со стороны фонда, а также практику объединения муниципальных образований.

На данный момент в Прикамье 8 моногородов, 2 из них имеют статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Напомним, 2 апреля в рамках рабочего визита Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева статус ТОСЭР был присвоен Нытве. Как ожидается, присвоение статуса ТОСЭР позволит диверсифицировать экономику Нытвы, снизить зависимость от градообразующего предприятия.

На встрече губернатор Прикамья Максим Решетников отметил, что в первую очередь для края важнее усиливать те территории опережающего социально-экономического развития, которые уже созданы: «Мы не гонимся за новыми ТОСЭР. Сейчас важно раскрутить территории, уже получившие этот статус. Чтобы был качественный экономический рост».

Генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева особое внимание обратила на развитие ТОСЭР «Чусовой». «Мы помним, что у города были проблемы, а сейчас это развивающаяся территория. Там 10 резидентов, которые открыли новые производства и помогают изменить город, дать ему новую жизнь», — подчеркнула она.

Также генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ отметила позитивный опыт объединения территорий в Пермском крае. «Я считаю этот опыт удачным, я хотела бы его тиражировать на другие моногорода. Пермский край показал, как сделать процесс объединения экономически эффективным, — отметила Ирина Макиева, — Понимаю, что при объединении количество чиновников будет сокращаться, но зато для горожан будет много выгод».

Речь идет об объединении трех моногородов - Горнозаводска, Пашия и Тёплой горы. Это позволит местному бизнесу, реализующему инвестиционные проекты, получать поддержку Фонда развития моногородов. Компании смогут получать льготные займы, поддержку в виде финансирования строительства и (или) реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к инвестиционным площадкам.

О преимуществах для предпринимателей-резидентов моногородов Ирина Макиева рассказала на семинаре «Академии моногородов» в ходе воркшопа «Новые решения для моногородов», в том числе о продукте «10-250». В рамках этой меры поддержки предпринимателям предоставляется льготный займ в размере от 10 до 250 млн рублей под 0% на 15 лет. «Сегодня была буря эмоций со стороны предпринимателей, никто не верит, что можно получить бесплатно деньги, — отметила Ирина Макиева. — Тут есть опция, которую надо знать, — такой займ можно получить, предоставив банковскую гарантию. Гарантия будет стоить в среднем это 1,5-2% годовых. Но я считаю, что даже если сложить эту гарантию, получить займ под 2% годовых в России — это эксклюзивные условия».

ИСТОЧНИК KP.RU