В Перми представители 30 регионов России поборются за выход в финал Worldskills Russia

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-17T11:36:13+03:00

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В Пермском крае стартовали отборочные соревнования на право участия в Финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 2019. К участию заявились 44 участника из 30 регионов, которые показали наилучшие результаты в Региональных чемпионах. Оценивать работу участников будут высококвалифицированные эксперты из разных регионов Российской Федерации.

Прикамье принимает участников отборочных соревнований по трем компетенциям: «Документационное обеспечение управления», «Экспедирование грузов» и «Добыча нефти и газа». Площадками проведения отборочных соревнований для компетенций «Документационное обеспечения управления» и «Экспедирование грузов» стал Пермский колледж транспорта и сервиса, а для компетенции «Добыча нефти и газа» — Краевой политехнический колледж. Соревнования завершатся 25 апреля.

Губернатор Пермского края Максим Решетников на встрече с директорами колледжей подчеркивал, что учреждения среднего профессионального образования — важный канал привлечения активной и квалифицированной молодёжи: 7 из 10 студентов, приехавших учиться из других регионов, остаются работать в Пермском крае. При этом чемпионат Worldskills — важный инструмент для вовлечения молодежи на рабочие специальности.

По информации Министерства образования и науки Пермского края, Прикамье впервые принимает участников отборочных соревнований со всей России, причем сразу по 3 компетенциям. Выбор федерации провести тестирование участников в наших колледжах говорит и об уровне профессионализма региональных экспертов, преподавателей, и о необходимом технологическом оснащении профессиональных образовательных организаций. Все это помогает оценить качество подготовки кадров, определить точки роста среднего профессионального образования.

Как отмечает главный эксперт, менеджер чемпионата компетенции «Документационное обеспечение управления» Елена Зуева, проект «Молодые профессионалы» помогает сократить традиционный разрыв между работодателем и образованием. «Соревнования очень сложные, потому как помимо знаний теории, нужно владеть современным оборудованием, - говорит Елена Николаевна. – Только тогда удастся подготовить не просто молодого конкурентоспособного профессионала, а адаптированного к современным реалиям специалиста, готового работать с современной техникой и постоянно расширять свои знания».

Отметим, на обновление материально-технической базы различных учебных центров, например, мастерских, полигонов, центров компетенций, создаваемых в техникумах и колледжах, из бюджета Пермского края в 2019–2020 гг. дополнительно выделено 80 млн. рублей.

По итогам Отборочных соревнований лучшие из лучших получат возможность участвовать в Финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 2019, который состоится в Казани с 20 по 24 мая. Более подробно с информацией и документами по отборочным соревнованиям для участия в финале VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 2019 можно ознакомиться на официальном сайте Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Справка:

Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств соревнуются на Национальном финале «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Из победителей формируется расширенный состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkillsCompetition. Раз в два года одна из 78 стран-участниц движения проводит мировой чемпионат профессионального мастерства. В 2019 он пройдет в России (WorldSkillsKazan 2019).

ИСТОЧНИК KP.RU