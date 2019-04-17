«Отказался от теста на алкоголь». В Прикамье водитель сбил двоих подростков, которые совершали пробежку

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-17T09:32:49+03:00

Ранее он несколько раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД

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Днем 16 апреля в Горнозаводском районе Пермского края произошла авария. Как сообщили в пресс-службе полиции, по трассе Горнозаводск – п. Кусья – Александровский двигался автомобиль «Шевроле Кобальт», за рулем которого находился 66-летний мужчина.

- По предварительным данным, на 8 километре дороги он сбил 14-летнего и 15-летнего подростков, которые совершали пробежку по краю проезжей части, - рассказали в краевой полиции. - Их доставили в больницу с различными травмами. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении мужчины составили административный протокол. В пресс-службе уточнили, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе и за превышение скорости.

Ранее мы рассказывали о том, что 15 апреля 10-летняя школьница шла по дворовой территории в районе улицы Героев Хасана. Ее сбил автомобиль. Полиция ищет очевидцев ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU