«Дети голодали по нескольку дней». 24-летняя жительница Прикамья бросала маленьких сыновей дома и уходила в загул

СЕГОДНЯ 09:10 2019-04-17T09:13:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кизеле осудили 24-летнюю горе-мать. Как рассказали в краевой полиции, она часто оставляла своих 2-летнего и 8-летнего сыновей дома и уходила пить. При этом девушка не работала и часто водила домой гостей.

- Нередко дети голодали по нескольку дней и оставались на ночь одни, - добавили в пресс-службе. - Малыши жили в условиях антисанитарии. Девушку привлекали к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», но она продолжала «гулять». Более того, сотрудники полиции выяснили, что мать бьет старшего сына.

Детей у нее изъяли. Один находится в приемной семье, второй - в больнице. Мать осудили по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Суд назначил девушке наказание в виде 240 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU