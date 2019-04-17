Пропавший в ноябре пенсионер из Перми найден погибшим

СЕГОДНЯ 08:52 2019-04-17T08:58:45+03:00

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Волонтеры отряда имени Ирины Бухановой сообщили о том, что пропавший полгода назад 78-летний пенсионер Леонард Р. найден погибшим.

Первый раз он пропал в октябре прошлого года, но волонтерам удалось его разыскать. Леонард Р. страдал потерей памяти, поэтому в кармане у него всегда был листочек с адресом дома. В ноябре он пропал снова.

К сожалению, 17 апреля стало известно, что пенсионер погиб.

Ранее мы рассказывали о том, что 18 марта на юге Пермского края нашли тело мужчины. Умер он, скорее всего, не своей смертью. Сейчас устанавливается его личность. На вид ему было 45-65 лет, рост 177 см, среднего телосложения, волосы седые короткие, имеются усы и щетина. Всех, кто владеет какой-либо информацией о погибшем, просят сообщить в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 246-82-22 или 246-83-66.

ИСТОЧНИК KP.RU