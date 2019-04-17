2019-04-17T08:32:38+03:00
Общество

В Пермском крае уже 29 человек пострадали от укусов клещей

Среди пострадавших есть и дети
Елена КОНОВА
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Роспотребнадзоре Пермского края рассказали, что клещи напали уже на 29 человек. Среди них - 6 детей. На данный момент исследование клещей проводится в 10 лабораториях. В ведомстве отметили, что через сырое молоко коз, овец и коров может передаваться клещевой энцефалит. А территории, где клещи могут жить, необходимо обрабатывать.

- Вести борьбу с клещами необходимо в теплую и, самое главное, сухую погоду, - рассказали в Роспотребнадзоре. - Именно в это время они наиболее активные. Кроме того, холодная и влажная погода плохо подходит для действия акарицидных препаратов. Их раствор не сможет как следует кристаллизоваться в траве, на листьях и других участках опасной территории. Есть ряд требований, которые необходимо соблюдать людям, находящихся на обрабатываемой от клещей территории. Во-первых, не посещайте обработанную территорию в течение пяти часов. Во-вторых, не используйте в пищу урожай с этой территории в течение сорока дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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