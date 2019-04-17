Кишечную инфекцию диагностировали у 25 учеников пермской школы, где массово заболели дети
Роспотребнадзор обнародовал результаты проверки массового отравления детей в пермской школе № 107.
Напомним, 10 апреля в школу не пришли 137 детей из 600 учащихся. Они почувствовали себя плохо: у всех была тошнота, температура, боли в животе. Роспотребнадзор и следственный комитет начали проверку. Мэр Перми Дмитрий Самойлов поручил расторгнуть договор с ИП Собянин, который занималась организацией питания в школе. В результате массового заболевания 4 ребенка оказались в инфекционном стационаре.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, 25 заболевшим ученикам поставили диагноз «острая кишечная инфекция».
- В результате санитарно - эпидемиологического расследования на пищеблоке образовательной организации, услугу питания в которой предоставляла ИП Собянина Е.И., выявлены нарушения санитарного законодательства, - рассказали в ведомстве. - Школа возобновила учебный процесс с 14 апреля. Пока что за организацию поставки продуктов в школу осуществляет ООО «Пироговъ». Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU