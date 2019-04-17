Пермский оперный театр получил сразу две «Золотые маски»
В Большом театре в Москве состоялась церемония вручения главной театральной премии страны «Золотая маска».
В этом году члены жюри «Золотой маски» выезжали в Прикамье, чтобы отсмотреть два пермских спектакля: драматическую ораторию «Жанна на костре» Пермского театра оперы и балета и мюзикл «Карлик Нос» Театра-Театра.
В итоге в число номинантов вошел спектаклю «Жанна на костре» и «Черный монах», поставленный Коми-Пермяцким национальным драмтеатром. Пермский театр оперы и балета удостоен сразу двух наград за спектакль «Жанна на костре» - в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая работа художника».
Исполнительный директор театра Андрей Борисов поблагодарил со сцены всех, кто создавал этот спектакль, и кто стал его зрителем.
- Два выдающихся художника — Теодор Курентзис и Ромео Кастеллуччи — собрались вместе и создали историю, которая касается каждого из нас, - сказал он.
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