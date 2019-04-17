За сбыт в Перми фальшивых 5-тысячных купюр осудили жителя Санкт-Петербурга
Наплыв поддельных 5-тысячных купюр в Перми привел даже к тому, что кондукторы в автобусах отказывались принимать крупные банкноты, а тех, кто их подавал – фотографировали на смартфоны.
Такие фальшивки привозили в Прикамье из столичных городов.
В Индустриальном районе Перми закончился суд над одним из таких курьеров-фальшивомонетчиков. На скамье подсудимых оказался 35-летний житель Санкт-Петербурга. Его взяли с поличным.
- На территории кафе «Дача» в Перми в декабре прошлого года он сбыл поддельные купюры участнику оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», после чего был задержан сотрудниками полиции, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.- У него изъяли 5 фальшивых банкнот номиналом в 5 тысяч рублей. Как пояснил задержанный, он их приобрел в Санкт-Петербурге для перепродажи.
Курьера-фальшивомонетчика приговорили к 3 годам колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU