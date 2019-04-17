2019-04-17T06:46:04+03:00
Происшествия

За сбыт в Перми фальшивых 5-тысячных купюр осудили жителя Санкт-Петербурга

Его приговорили к 3 годам колонии
Андрей МАТЛИН
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Курьер-фальшивомонетчик проведет за колючей проволокой 3 года.Курьер-фальшивомонетчик проведет за колючей проволокой 3 года.
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Наплыв поддельных 5-тысячных купюр в Перми привел даже к тому, что кондукторы в автобусах отказывались принимать крупные банкноты, а тех, кто их подавал – фотографировали на смартфоны.

Такие фальшивки привозили в Прикамье из столичных городов.

В Индустриальном районе Перми закончился суд над одним из таких курьеров-фальшивомонетчиков. На скамье подсудимых оказался 35-летний житель Санкт-Петербурга. Его взяли с поличным.

- На территории кафе «Дача» в Перми в декабре прошлого года он сбыл поддельные купюры участнику оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», после чего был задержан сотрудниками полиции, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.- У него изъяли 5 фальшивых банкнот номиналом в 5 тысяч рублей. Как пояснил задержанный, он их приобрел в Санкт-Петербурге для перепродажи.

Курьера-фальшивомонетчика приговорили к 3 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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