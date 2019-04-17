2019-04-17T06:26:56+03:00
Общество

Повышать до 26 рублей стоимость проезда в общественном транспорте в Перми пока не будут

Мэрия отозвала из гордумы законопроект о транспортной реформе
Андрей МАТЛИН
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Транспортная реформа откладывается.Транспортная реформа откладывается.
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Недавно власти Перми предложили сразу два новшества в работе городского общественного транспорта. Они пообещали распространить право бесплатной пересадки в течение 40-минутной поездки на автобусные маршруты, а также разработать новую методику оплаты в автобусах, троллейбусах и трамваях.

В ходе обсуждения этих идей на рабочих группах прозвучали такие предложения: стоимость проезда по билету увеличить до 26 рублей, по проездному – до 24 рублей. Временной интервал для бесплатной пересадки было предложено увеличить с 40 минут для часа на маршрутах, связывающих центр с Закамском и Гайвой.

Предполагалось, что эти транспортные новшества депутаты рассмотрят уже на апрельском заседании гордумы Перми. Однако в последний момент мэрия отозвала законопроект о транспортной реформе.

Скорее всего, право на бесплатную пересадку предоставят с 1 мая пассажирам лишь нескольких автобусных маршрутах – в качестве тестового эксперимента, который продлится до 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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