2019-04-16T19:03:45+03:00
Общество

Свердловская железная дорога инвестирует 13,7 млрд рублей в модернизацию участка Пермь – Соликамск

Участники встречи обсудили и такие социально важные вопросы, как реконструкция стадиона Локомотив и железнодорожной больницы
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Фото пресс-службы администрации губернатораФото пресс-службы администрации губернатора
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Сегодня, 16 апреля, состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с новым начальником Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Иваном Колесниковым. Стороны обсудили итоги и планы работы корпорации на территории Пермского края, взаимодействие с промышленными предприятиями и реализацию совместных проектов РЖД и краевых властей.

Глава Прикамья отметил, что для жителей региона важно, чтобы были реализованы все задуманные планы: «от очень взрослой железной дороги до детской».

«Мы сегодня обсудили большой спектр инвестиционных проектов. В первую очередь это развитие Березниковско-Соликамского узла, реконструкция дороги Пермь-Соликамск для вывоза продукции предприятий. Подняли вопрос строительства Северного железнодорожного обхода – есть новые предложения, в течение мясца сможем уже что-то рассказать. Обсудили и строительство ТПУ «Пермь-II», и реализацию детской железной дороги. Все больше в у нас с железными дорогами появляется совместных социальных проектов. Например, сегодня обсудили перспективы развития стадиона «Локомотив» и ремонт железнодорожной больницы», – прокомментировал результаты встречи губернатор.

Сейчас готовится большое совещание, посвященное этим проектам. Сегодня участники встречи обсудили и такие социально важные вопросы, как реконструкция стадиона Локомотив и железнодорожной больницы. Наиболее важным для жителей края является вопрос по изменению движения на Горнозаводской ветке. По словам начальника СвЖД Ивана Колесникова, изменение схемы движения поездов будет проведено в рамках прежних договоренностей.

Продолжается работа над проектом федерального значения. С учетом природных и экономических факторов в ближайшее время будет принято окончательное решение о месте строительства Северного железнодорожного обхода.

Начальник СвЖД Иван Колесников в свою очередь отметил, что за последние два года отношения железной дороги с Пермским краем получили серьезное развитие: «Такого количества проектов в Пермском регионе у нас не было давно. Важнейшие из них, конечно же – инфраструктурные. Мы понимаем, что наша задача – обеспечение развития экономики региона, планы у Пермского края масштабные, – подчеркнул начальник СвЖД. – При этом мы остаемся пассажирской дорогой. Для нас пассажирское движение – это важнейшая составляющая работы. Реализовано сообщение с помощью двух электропоездов в направлениях Кунгур и Верещагино, есть планы по продолжению этого проекта – соединить Пермь с Екатеринбургом. Мы его пока разрабатываем, но я уверен, это решение будет позитивно принято жителями».

Также глава СвЖД озвучил планы корпорации по погрузке на территории Пермского региона. В этом году планируется, что погрузка СвЖД достигнет 142,6 млн тонн, из них порядка 47 млн тонн (это порядка 40%) – от предприятий Пермского края. Примечательно, что наибольший темп прироста по погрузке (около 4%) тоже в Пермском крае. Наибольшие объемы погрузки обеспечивают предприятия Березниковско-Соликамского узла. Для удовлетворения потребностей промышленных предприятий региона запланирован масштабный проект модернизации железнодорожной инфраструктуры. На модернизацию участка Пермь – Соликамск с 2017 по 2025 год планируется направить 13,7 млрд рублей.

Напомним, Колесникова Ивана Николаевича представил гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров 9 апреля на совещании с коллективом Свердловской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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