2019-04-16T15:40:48+03:00
Недвижимость

В Перми начали перекладку тепловых сетей

Энергетики планируют заменить 360 метров трубопровода
Лилия Абибулаева
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фото с сайта пермского филиала "Т-Плюс"фото с сайта пермского филиала "Т-Плюс"
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«Пермская сетевая компания» и пермский филиал «Т-Плюс» начинают масштабную модернизацию тепловых сетей. Первый этап работ начнется 19 апреля. Работы продлятся до 10 мая. Энергетики заменят 180 метров трубопровода диаметром 400 мм от улицы Попова в сторону улицы Куйбышева.

За лето энергетики планируют обновить три участка теплосети на улице Луначарского с переходом через Комсомольский проспект до улицы Сибирская общей протяженностью 360 метров. Осень начнется перекладка на улицах 1-я Красноармейская, Тимирязева и Газеты Звезда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми начались рейды по выявлению нарушителей С начала апреля рейды прошли по улицам Клименко, Пушкина, Пермская и Достоевского. Нарушителям грозят штрафы: физическим лицам от 1,5 до 3 тысяч рублей, юридическим – от 15 до 30 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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