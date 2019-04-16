В Прикамье рабочего раздавило станком

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-16T15:17:05+03:00

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Трагедия произошла на территории промышленной базы в Кунгуре. Во время разгрузки оборудования в цехе на 56-летнего рабочего опрокинулся тяжелый станок. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства происшествия, допрашивают лица, отвечающих за соблюдение правил охраны труда на территории промышленной базы. Изъята и осматривается соответствующая документация, регламентирующая проведение инструктажа по технике безопасности.

По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае мать принесла сыну в ИВС шампунь с наркотиками. Женщина приехала в изолятор навестить сына, Она не знала о том, что в вещах, которое она несла сыну находятся наркотики. В ходе досмотра сотрудники полиции нашли два свертка марихуаны.

ИСТОЧНИК KP.RU