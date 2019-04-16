2019-04-16T14:57:33+03:00
Происшествия

В Пермском крае мужчина совершил кражу с помощью мобильного приложения

Сумма ущерба составила 8 500 рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В дежурную часть Губахи обратился местный житель с заявлением о краже - с его банковской карты сняли 8 500 рублей, несмотря на то, что карта находилась всегда при нем.

В ходе расследования полицейскими был задержан неоднократно судимый 31-летний житель Губахи. Для совершения преступления злоумышленник воспользовался телефоном потерпевшего, который тот потерял накануне. Мужчина с помощью мобильного приложения «Мобильный банк» перевел себе на счет 8 500 рублей. Деньги злоумышленник потратил.

Сотрудники полиции собрали достаточно доказательств, подтверждающих вину 31-летнего мужчины, и в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми продлили арест подозреваемым в пожаре на шахте в Соликамске. Судебные заседания в отношении остальных фигурантов дела назначены на ближайшее время

ИСТОЧНИК KP.RU

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