Арест фигурантам о пожаре на шахте в Соликамске, где погибли 9 работников, продлили

СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-16T16:19:56+03:00

Судебные заседания в отношении остальных фигурантов дела назначены на ближайшее время

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Во вторник, 16 апреля, в Перми состоялось судебное заседание в отношении подозреваемых в пожаре на шахте в Соликамске. Ленинский районный суд продлил арест до 22 июня двум фигурантам дела: начальнику участка объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максиму Канищеву и горному мастеру Андрею Купряшкину.

- Судебные заседания в отношении Святослава Седова и Андрея Артюхина назначены на среду, 17 апреля, и четверг, 18 апреля, - сообщили в пресс-службе суда. - Когда будут рассматривать продление ареста в отношении Игоря Чукаева, пока под вопросом.

Напомним, 22 декабря 2018 года на шахте СКРУ-3 в Соликамске произошел пожар, в котором погибли девять горняков. В качестве подозреваемых задержали пятерых человек. Причиной трагедии назвали несоблюдение правил пожарной безопасности

ИСТОЧНИК KP.RU