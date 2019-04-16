2019-04-16T13:00:43+03:00
Общество

Пермского Дедпула задержали за танец на Красной площади

«Супергероя» оштрафовали на 500 рублей
Лилия Абибулаева
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скриншот с видео в Instagram -аккаунте @russian_deadpoolскриншот с видео в Instagram -аккаунте @russian_deadpool
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В минувшие выходные, 14 апреля, пермский Дедпул поделился с подписчиками видео с танцами на Красной площади в Москве. На главной площадке страны «супергерой» выступил с Анастасией Малышевой. Дедпул рассказал, что давно мечтал станцевать в центре столицы и вероятность штрафа его не пугала. Танец ребята придумали заранее и выступили отлично.

- Подняли жителям Москвы настроение, — написал Дедпул. — Прямо в центре столицы вместе с Настей Малышевой. Получилось очень круто, даже в отделении за это отсидели».

Стражам порядка тверк на Красной площади пришелся не по душе и следующие 2 часа пермский Дедпул провел в отделении полиции. Героя оштрафовали на 500 рублей.

Напомним, ранее мы писали о о том, что пермские спасатели помогли мальчику, который надел на голову пластиковое сидение от горшка

ИСТОЧНИК KP.RU

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