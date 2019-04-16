2019-04-16T12:20:03+03:00
Общество

В Прикамье в четырех школах найдены нарушения в организации питания

Директора школ заплатят штраф
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Руководители четырех школ в Пермском крае привлекли к административной ответственности за нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей

Несоблюдение правил гигиены, несоблюдение фактического меню утвержденному, допуск к приготовлению пищи людей без медицинской справки и другие нарушения были выявлены сотрудниками в ходе проверки школ Юрлинского района Пермского края. Результаты проверки были переданы в управление образования Юрлинского муниципального района Пермского края. В отношении 4 директоров учебных заведений возбуждены дела об административных правонарушениях. Каждому грозит штраф в размере 5000 рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми разыскивают пенсионерку с болезнью Альцгеймера. Пенсионерка пропала 15 апреля. Волонтеры объявили срочный сбор на поиски женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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