В Прикамье мать принесла сыну в ИВС шампунь с наркотиками

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-16T10:23:57+03:00

фото с сайта ГУ МВД по Пермскому краю Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

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В Чусовом мать 41-летнего местного жителя принесла в изолятор временного содержания вещи, которые попросил сын. В ходе проверки сотрудники полиции обнаружили в «передачке» два свертка с марихуаной. Наркотик был спрятан во флаконе с шампунем.

Полицейские выяснили, что мужчина, отбывая наказание в одной из исправительных колоний, по телефону приобрел марихуану и попросил спрятать ее во флакон с шампунем, а после передать его матери.

Когда злоумышленника привезли в ИВС, женщина пришла навестить сына, не подозревая, что в вещах спрятан наркотик.

Уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Чусового передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним,ранее мы писали о том, что в Краснокамске шестерых молодых людей будут судить за кражи из магазинов и угоны авто. На их счету 13 краж и несколько угонов.

ИСТОЧНИК KP.RU