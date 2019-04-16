В Прикамье мать принесла сыну в ИВС шампунь с наркотиками
В Чусовом мать 41-летнего местного жителя принесла в изолятор временного содержания вещи, которые попросил сын. В ходе проверки сотрудники полиции обнаружили в «передачке» два свертка с марихуаной. Наркотик был спрятан во флаконе с шампунем.
Полицейские выяснили, что мужчина, отбывая наказание в одной из исправительных колоний, по телефону приобрел марихуану и попросил спрятать ее во флакон с шампунем, а после передать его матери.
Когда злоумышленника привезли в ИВС, женщина пришла навестить сына, не подозревая, что в вещах спрятан наркотик.
Уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Чусового передано в суд для рассмотрения по существу.
Напомним,ранее мы писали о том, что в Краснокамске шестерых молодых людей будут судить за кражи из магазинов и угоны авто. На их счету 13 краж и несколько угонов.
ИСТОЧНИК KP.RU