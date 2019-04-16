2019-04-16T09:51:33+03:00
Общество

«На газонах машины не ставить»: в Перми начались рейды по выявлению нарушителей

С начала апреля рейды прошли по улицам Клименко, Пушкина, Пермская и Достоевского
Лилия Абибулаева
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--Фото: Иван ВИСЛОВ
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Сотрудники пермской администрации начали проводить рейды по выявлению автомобилистов, которые паркуют машины на газонах.

- Если автомобиль оставили на газоне, то после грязь и развороченная земля не только испортят внешний вид газона, но и окажутся на дороге, - сообщили в администрации Перми - Такие случаи нужно обязательно пресекать, горожане также могут сообщать о них в отдел благоустройства.

На нарушителя составляют протокол об административном правонарушении, который после рассматривается на административной комиссии для вынесения штрафа. Для физических лиц сумма штрафа составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей, для юридических – от 15 до 30 тысяч рублей.

С начала апреля рейды прошли по улицам Клименко, Пушкина, Пермская и Достоевского. За это время сотрудники администрации направили в ГИБДД 11 материалов для установки лиц, совершивших правонарушение. Все нарушители будут привлечены к ответственности

ИСТОЧНИК KP.RU

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