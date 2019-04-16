2019-04-16T12:09:37+03:00
Общество

«Мальчик, а тебе не стыдно?». Полиция нашла парня, который попал на видео после избиения ровесника в Березниках

С ним и его родителями проводится работа
Елена КОНОВА
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Скриншот с видео из группы "ЧП Березники" "ВКонтакте"Скриншот с видео из группы "ЧП Березники" "ВКонтакте"
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Полиция узнала, кто избивал подростка в Березниках. Напомним, на прошлой неделе в сети появилось видео, на котором видно, как подросток избивает ровесника. При этом молодой человек несколько раз отходил от «жертвы», а затем подходил снова и пинал его.

- Мальчик, а тебе не стыдно? - крикнула парню женщина, которая снимала драку на видео.

После публикации видео в социальной сети разгорелся скандал - пользователи сети удивлялись, почему оператор просто снимала драку, а не пыталась разнять парней или вызвать полицию.

- «Что за народ у нас? Вместо помощи хватаются за телефон и снимают. Увидел бы я такую ситуацию, я бы о телефоне даже не успел бы подумать».

Как нам сообщили в краевой полиции, личность хулигана установили.

- Им оказался 17-летний парень, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Молодого человека и его родителей уже допросили. Проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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