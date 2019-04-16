«Мальчик, а тебе не стыдно?». Полиция нашла парня, который попал на видео после избиения ровесника в Березниках
Полиция узнала, кто избивал подростка в Березниках. Напомним, на прошлой неделе в сети появилось видео, на котором видно, как подросток избивает ровесника. При этом молодой человек несколько раз отходил от «жертвы», а затем подходил снова и пинал его.
- Мальчик, а тебе не стыдно? - крикнула парню женщина, которая снимала драку на видео.
После публикации видео в социальной сети разгорелся скандал - пользователи сети удивлялись, почему оператор просто снимала драку, а не пыталась разнять парней или вызвать полицию.
- «Что за народ у нас? Вместо помощи хватаются за телефон и снимают. Увидел бы я такую ситуацию, я бы о телефоне даже не успел бы подумать».
Как нам сообщили в краевой полиции, личность хулигана установили.
- Им оказался 17-летний парень, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Молодого человека и его родителей уже допросили. Проверка продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU