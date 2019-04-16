Павел Десятков назначен главным тренером ХК «Молот-Прикамье»

СЕГОДНЯ 06:53 2019-04-16T07:38:24+03:00

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Главным тренером пермской команды «Молот-Прикамье» назначен Павел Десятков. Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора, на этот пост было несколько кандидатур.

- Павел Десятков - опытный специалист, хорошо себя зарекомендовавший как тренер, а ранее и как игрок, - прокомментировал назначение президент ХК «Молот-Прикамье» Андрей Морозов. – У клуба было несколько достойных кандидатур на этот пост. Совет ХК «Молот-Прикамье» рассмотрел их все и решил пригласить Павла Николаевича.

Контракт с тренером подписан. К работе Павел Десятков приступит уже этим летом, 1 июня.

- Буду рад поработать в «Молоте», клубе с большими хоккейными традициями и потрясающими болельщиками, – сказал пресс-службе ХК «Молот-Прикамье» сам Павел Десятков. – Такой аншлаг на трибунах – редкость для ВХЛ, а я всегда говорю, что в каждом матче мы играем для болельщика.

ИСТОЧНИК KP.RU