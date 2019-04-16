2019-04-16T06:45:35+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный ветер и мокрый снег

Ночью температура воздуха упадет до - 3 градусов
Елена КОНОВА
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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16 апреля на территории Пермского края установится непогода - ожидается мокрый снег, слабый гололед, сильный ветер. Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха упадет до -3 градусов, днем - до 2-7 градусов.

- МЧС рекомендует: уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы, - сообщили в ведомстве. - Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Берегите тепло в ваших домах, для обогрева помещений используйте исправные электроприборы, которые отключайте при уходе. Не используйте для обогрева газовое оборудование.

Ранее мы рассказывали о том, о погоде на эту неделю апреля. После 19 апреля прохладная погода сохранится, но будет гораздо комфортнее - без осадков, с ночным температурами немного ниже нуля и дневными до +5…+10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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